Кому в Україні платять від 60 тисяч: названо найкращі вакансії

В Україні найвищу середню зарплату пропонують програмісту, який займається розробкою Java (63 тис. грн), середню зарплату більш ніж 60 тис. також отримують програмісти, які знають мову C++.

Про це йдеться в даних кадрового порталу work.ua. Традиційно співробітники сфери IT заробляють більше: українським роботодавцям доводиться конкурувати за них із міжнародними. А для цього їм необхідно забезпечувати гідний рівень зарплати.

Топ найбільш високооплачуваних вакансій:

Програміст Java – 63 000 грн

C++ програміст – 60 500 грн

.Net-програміст – 55 000 грн

Тім лід – 55 000 грн

Angular-розробник – 51 000 грн

Python-програміст – 50 000 грн

Magento-програміст – 47 500 грн

Водночас середня заробітна плата, за даними порталу, становить усього лише 13 тисяч гривень. Найчастіше роботодавці як додатковий бонус пропонують:

безоплатне навчання;

офіс біля метро;

корпоративні заходи;

знижки;

підвищення зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.