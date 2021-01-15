Кому в Україні платять від 60 тисяч: названо найкращі вакансії

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
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Кому в Україні платять найбільше

В Україні найвищу середню зарплату пропонують програмісту, який займається розробкою Java (63 тис. грн), середню зарплату більш ніж 60 тис. також отримують програмісти, які знають мову C++.

Про це йдеться в даних кадрового порталу work.ua. Традиційно співробітники сфери IT заробляють більше: українським роботодавцям доводиться конкурувати за них із міжнародними. А для цього їм необхідно забезпечувати гідний рівень зарплати.

Топ найбільш високооплачуваних вакансій:

  • Програміст Java – 63 000 грн

  • C++ програміст – 60 500 грн

  • .Net-програміст – 55 000 грн

  • Тім лід – 55 000 грн

  • Angular-розробник – 51 000 грн

  • Python-програміст – 50 000 грн

  • Magento-програміст – 47 500 грн

Хто заробляє більше за всіх

Водночас середня заробітна плата, за даними порталу, становить усього лише 13 тисяч гривень. Найчастіше роботодавці як додатковий бонус пропонують:

  • безоплатне навчання;

  • офіс біля метро;

  • корпоративні заходи;

  • знижки;

  • підвищення зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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