Кому в Украине платят от 60 тысяч: названы лучшие вакансии

В Украине самую высокую среднюю зарплату предлагают программисту, который занимается разработкой Java (63 тыс. грн), среднюю зарплату больше 60 тыс. также получают программисты, которые знают язык C++.

Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Традиционно сотрудники сферы IT зарабатывают больше: украинским работодателям приходится конкурировать за них с международными. А для этого приходится обеспечивать достойный уровень зарплаты.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий:

Программист Java – 63 000 грн

C++ программист – 60 500 грн

.Net-программист – 55 000 грн

Тим лид – 55 000 грн

Angular-разработчик – 51 000 грн

Python-программист – 50 000 грн

Magento-программист 47 – 500 грн

При этом средняя заработная плата, по данным портала, составляет всего лишь 13 тысяч гривен. Чаще всего работодатели в качестве дополнительного бонуса предлагают:

бесплатное обучение;

офис возле метро;

корпоративные мероприятия;

скидки;

повышение зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.