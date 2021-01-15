Кому в Украине платят от 60 тысяч: названы лучшие вакансии

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Кому в Украине платят больше всех

В Украине самую высокую среднюю зарплату предлагают программисту, который занимается разработкой Java (63 тыс. грн), среднюю зарплату больше 60 тыс. также получают программисты, которые знают язык C++.

Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Традиционно сотрудники сферы IT зарабатывают больше: украинским работодателям приходится конкурировать за них с международными. А для этого приходится обеспечивать достойный уровень зарплаты.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий:

  • Программист Java – 63 000 грн

  • C++ программист – 60 500 грн

  • .Net-программист – 55 000 грн

  • Тим лид – 55 000 грн

  • Angular-разработчик – 51 000 грн

  • Python-программист – 50 000 грн

  • Magento-программист 47 – 500 грн

Кто зарабатывает больше всех

При этом средняя заработная плата, по данным портала, составляет всего лишь 13 тысяч гривен. Чаще всего работодатели в качестве дополнительного бонуса предлагают:

  • бесплатное обучение;

  • офис возле метро;

  • корпоративные мероприятия;

  • скидки;

  • повышение зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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