Голубовська – про мізерні зарплати лікарів: сором, скінчиться тим, що всі розвернуться і поїдуть

Якщо українські лікарі продовжать отримувати зарплати по 4 тис. грн, то країні загрожує медичний колапс через масовий виїзд медиків за кордон.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" попередила провідна інфекціоністка України, професорка Ольга Голубовська. Водночас вона зазначила, що політики розуміють цю загрозу і пообіцяли працювати над вирішенням проблеми системно.

"Відгукувалися, писали, навіть депутати зі "Слуги народу". Говорили, що ми підтримуємо (підвищення зарплат медикам. – Ред.), але до цього питання треба підійти системно. Данило Гетманцев, наприклад, мені про це писав і говорив. Будь ласка, нехай системно підходять. Усі ж розуміють, що немає грошей", – зазначила лікарка.

"Але не може людина, від якої залежить ваше життя, отримувати мізерну зарплату. Закінчиться тим, що всі розвернуться і поїдуть. 4 тисячі – це що? Зарплата? Це ж сором! А найголовніше – лікарям обіцяли, вони це не придумали", – додала вона.

Голубовська також підкреслила, що не вважає винним голову МОЗ Максима Степанова в тому, що виконати цю обіцянку не виходить одразу. За її словами, насправді міністра підтримує більшість медиків, адже він чує про їхні проблеми і обговорює це з профільними експертами.

"Працювати йому в зруйнованому МОЗ нема з ким, там досі перебувають люди, які дуже далекі від державного управління, від розуміння суті процесів, що відбуваються. Вся галузь була повністю зруйнована, розбалансована, зазнала божевільного відтоку кадрів", – сказала інфекціоністка.

Підсумовуючи, Голубовська підкреслила, що до очолення МОЗ Степановим єдиним інфекціоністом у робочій групі щодо боротьби з COVID-19 була лише вона. Але зараз ситуація кардинально змінилася – до вирішення проблеми залучили багатьох досвідчених лікарів і їх коло стає дедалі ширшим.

"Окрім того, зараз потрібно створювати нову робочу групу, зокрема з питань реабілітації цих хворих. Там уже мають бути інші фахівці – невропатологи, кардіологи, імунологи, можливо. Тобто, по суті, у нас буде розвиватися новий напрям – реабілітація пацієнтів, які перенесли COVID-19", – анонсувала професорка.

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