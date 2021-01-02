Голубовская: уникальный врач собрался уехать из Украины из-за зарплаты в 8 тыс. грн

Инфекционист Ольга Голубовская рассказала о том, что уникальный врач, спасающий людей при помощи экстракорпоральной мембранной оксигенации, собрался уехать из Украины из-за зарплаты в 8 тыс. грн.

Об этом она сообщила во время передачи на телеканале Кyiv Live. Медик назвала отток кадров главной проблемой украинской сферы здравоохранения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Много уехало – это не то слово. Я сегодня буквально разговаривала с человеком. Он – биолог большого такого уровня, участвует постоянно в спасении больных с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это очень кропотливое, дорогостоящее мероприятие, требующее круглосуточного нахождения там врачей. И вот он говорит: мы спасли женщину, недавно об этом говорили. Это первый случай взрослого в Украине, которого спасли таким способом. Он говорит: "Мы месяц к ней ездили, и на такси, понятно. Ему на карточку пришло 8 тыс. грн", – уточнила она.

После этого врач заявил, что уедет из Украины.

"Человек очень грамотный, без него эту процедуру сделать будет невозможно. Ну, это же вообще... Зарплаты у докторов меньше, чем пособие по безработице", – сказала Голубовская.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что от коронавирусной болезни (COVID-19) на 62-м году жизни умер заведующий инфекционной реанимацией 5-й больницы Киева Александр Артемов.

Как сообщила Голубовская, он находился в реанимации почти два месяца. По ее словам, Артемов был прекрасным врачом, заведующим и замечательным человеком.