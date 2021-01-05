Голубовская – о мизерных зарплатах врачей: стыдобище, кончится тем, что все повернутся и уедут

Если украинские врачи продолжат получать зарплаты по 4 тыс. грн, то стране грозит медицинский коллапс из-за массового выезда медиков за границу.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" предупредила ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская. В то же время она отметила, что политики понимают эту угрозу и пообещали работать над решением проблемы системно.

"Откликались, писали, даже депутаты из "Слуги народа". Говорили, что мы поддерживаем (повышение зарплат медикам. – Ред.), но к этому вопросу надо подойти системно. Даниил Гетманцев, например, мне об этом писал и говорил. Пожалуйста, пусть системно подходят. Все ж понимают, что нет денег", – отметила врач.

"Но не может человек, от которого зависит ваша жизнь, получать мизерную зарплату. Закончится тем, что все повернутся и уедут. 4 тысячи – это что? Зарплата? Это ж стыдобище! А самое главное – врачам обещали, они это не придумали", – добавила она.

Голубовская также подчеркнула, что не считает виновным главу Минздрава Максима Степанова в том, что выполнить данное обещание не получается сразу. По ее словам, на самом деле министра поддерживает большинство медиков, ведь он слышит об их проблемах и обсуждает это с профильными экспертами.

"Работать ему в разрушенном Минздраве не с кем, там до сих пор находятся люди, которые очень далеки от государственного управления, от понимания сути происходящих процессов. Вся отрасль была полностью разрушена, разбалансирована, претерпела сумасшедший отток кадров", – сказала инфекционист.

Подытоживая, Голубовская подчеркнула, что до возглавления Минздрава Степановым единственным инфекционистом в рабочей группе по борьбе с COVID-19 была лишь она. Но сейчас ситуация кардинально изменилась – к решению проблемы привлекли многих опытных врачей и их круг постоянно растет.

"Более того, сейчас нужно создавать новую рабочую группу, в том числе по вопросам реабилитации этих больных. Там уже должны быть другие специалисты – невропатологи, кардиологи, иммунологи, возможно. То есть, по сути, у нас будет развиваться новое направление – реабилитация пациентов, которые перенесли COVID-19", – анонсировала профессор.

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