Долар в Україні подешевшає: скільки коштуватиме

До кінця березня, незважаючи на важкі переговори з МВФ і локдаун у деяких областях, вартість долара перебуватиме в стабільному діапазоні та може знизитися до позначки в 27,65 грн/$. Наразі американська валюта коштує 27,7184 грн, про це свідчать дані НБУ.

Долар буде коливатися в межах невеликого коридору від 27,65 до 27,8 грн/$. Саме такий прогноз озвучила більшість опитаних експертів. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

За оцінками аналітика TeleTrade Сергія Родлера, долар опуститься до мінімального значення діапазону в розмірі 27,6 грн/$. "Як додатковий позитив варто вказати той факт, що Fitch підвищив прогноз зростання світового ВВП 2021 року з 5,3% до 6,1%. Ці новини дозволяють послабити тиск на валюти й активи країн", – зазначив Родлер.

Один із найбільш негативних прогнозів озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов. "Наступного тижня очікую, що долар США до гривні виросте до рівня 27,85. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки в 33,25", – говорить експерт.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин озвучив діапазон у межах 27,65-27,75 грн/$. "В умовах можливого локдауну ринок буде втрачати активність, і тільки великі покупці або продавці валюти будуть спрямовувати курс. Зокрема, ринок очікує оплату податків НАК Нафтогаз, і продаж валюти під неї, що може сильно підтримати гривню", – вважає він.

Нагадаємо, Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара 22 березня на позначці 27,71 грн/$. За вихідні американська валюта подорожчала на 3 копійки.

Як повідомляв OBOZREVATEL: