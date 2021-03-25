Данілов прояснив, чому Україна не ввела санкції проти Коломойського
Україна поки не отримувала від США жодних документів щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, тому підстав для санкцій немає.
Про це "Новому часу" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Таким чином він пояснив, чому Київ не відреагував на американські обмежувальні заходи щодо підприємця і двох нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача.
"Якщо країна відповідним чином буде передавати свої документи в Україні, ми будемо їх розглядати у відповідних інститутах, після чого можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз говорите. Це не моя примха чи якогось іншого члена РНБО, ми маємо справу з документами", – сказав Данілов.
Він уточнив, що зараз щодо всіх трьох жодних документів в офіційних установах України немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, США ввели санкції проти Ігоря Коломойського за обвинуваченнями в корупції. Крім самого підприємця, під обмеження потрапили члени його сім'ї – дружина Ірина Коломойська, дочка Анжеліка Коломойська, син Ізраїль Цві Коломойський.