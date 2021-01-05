В Украине упростят выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, который позволит ускорить страховые выплаты семьям погибших от COVID-19 медиков.

Документ также должен упростить процедуру расследования смертей медицинских работников, которая сейчас "является бюрократической и долговременной". Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Документ приняли на внеочередном заседании правительства 5 декабря. Как рассказал Мокан, нормы касаются случаев смертей, возникших во время карантина, установленного Кабмином, и в течение трех месяцев с даты его завершения.

В частности, проект постановления предполагает, что для расследования смерти врача от COVID-19 руководитель учреждения здравоохранения, в котором работал медицинский работник, созывает комиссию.

Это должно произойти не позднее следующего рабочего дня с момента получения информации о смерти. Расследование должно завершится в течение пяти рабочих дней со дня образования комиссии.

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