В Украине упростят выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков
Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, который позволит ускорить страховые выплаты семьям погибших от COVID-19 медиков.
Документ также должен упростить процедуру расследования смертей медицинских работников, которая сейчас "является бюрократической и долговременной". Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Документ приняли на внеочередном заседании правительства 5 декабря. Как рассказал Мокан, нормы касаются случаев смертей, возникших во время карантина, установленного Кабмином, и в течение трех месяцев с даты его завершения.
В частности, проект постановления предполагает, что для расследования смерти врача от COVID-19 руководитель учреждения здравоохранения, в котором работал медицинский работник, созывает комиссию.
Это должно произойти не позднее следующего рабочего дня с момента получения информации о смерти. Расследование должно завершится в течение пяти рабочих дней со дня образования комиссии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов предложил поднять зарплаты врачей до 23 тысяч гривен.
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