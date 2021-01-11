У мережі показали ціни елітного ресторану в Буковелі. Фото чека на 9,5 тисяч

У мережі з'явилася фотографія чека з ресторану "Кайзер" на українському гірськолижному курорті Буковель.

Судячи з опублікованого знімку, за великий обід з алкоголем у цьому закладі можна заплатити приблизно 9500 гривень. Копію чека перерепостила у Facebook користувачка Алла Пономаренко.

"Кайзер" у Буковелі bukovel.com

Щодо напоїв у "Кайзері", за капучино там просять 85 гривень, за американо – 65. Найдорожча в чеку – хріновуха, яка коштує 1000 гривень за літр.

Салат "Бурячок" обійдеться в 130, "Грецький" – у 250 гривень. Одна порція борщу коштує в ресторані 215 гривень.

Ціни в "Кайзері"-2020 Facebook / Алла Пономаренко

Додамо, два роки тому ціни в меню цього закладу були трохи меншими. Судячи з фото, опублікованих відвідувачкою "Кайзера" в 2018-му, капучино тоді коштувало 72, американо – 48 гривень. Салат "Грецький" – 155 гривень.

Інтер'єр закладу bukovel.com

Меню і ціни ресторану в грудні-2018:

Старі ціни "Кайзера" otzyvua.net

Старі ціни "Кайзера" otzyvua.net

Старі ціни "Кайзера" otzyvua.net

Старі ціни "Кайзера" otzyvua.net

Старі ціни "Кайзера" otzyvua.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці та іноземні туристи 10 січня продовжили "штурмувати" гірськолижні курорти Українських Карпат. Незважаючи на введений із 8 січня посилений карантин, вони ігнорували обмеження в умовах пандемії коронавірусу.

Раніше на відпочинку в Буковелі помітили президента Володимира Зеленського.