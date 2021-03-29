Буде шок, ціни на квитки різко впадуть, – гендиректор великого лоукостера

Гендиректор угорської авіакомпанії Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що протягом 2021 року на ринку авіаперевезень пропозиція перевищуватиме попит, тому ціни на квитки знизяться. Здешевлення може статися вже влітку.

Про це він розповів у інтерв'ю "Економічній правді". "Найближчим часом ми побачимо, як всі авіакомпанії намагатимуться повернутися на ринок, і певний час пропозиція буде перевищувати попит. Буде певний шок, який триватиме недовго – близько року", – сказав Вараді.

Водночас, коли влітку почнеться активне відновлення, відбудеться деяке зниження цін, однак далеко не кожна компанія зможе собі це дозволити. "Якщо ми подивимося на цю ситуацію з позиції Wizz Air, то закупівля 20 нових літаків та плани щодо купівлі ще 27 протягом року дозволять нам працювати з дуже низькими цінами", – додав гендиректор лоукостера.

Вараді зазначив, що в авіакомпанії не буде необхідності підвищувати тарифи, навіть навпаки – вони зможуть дозволити собі знизити тарифи і бути конкурентними на ринку. "На мою думку, в довгостроковій перспективі ціни на квитки залишаться на сьогоднішніх рівнях", – підсумував він.

Нагадаємо, в Україні можуть знизити ціни на внутрішні авіаперевезення. Цьому може посприяти скасування податку на додану вартість (ПДВ) на внутрішні перевезення.

Як повідомляв OBOZREVATEL: