В Украине могут подешеветь авиаперелеты внутри страны

В Украине могут снизить цены на внутренние авиаперевозки. Этому может поспособствовать отмена налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние перевозки.

Этот шаг сделает стоимость авиаперелетов сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на онлайн-встрече с бизнесом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, пишет УНИАН.

"Отмена налога на добавленную стоимость на внутренние авиаперевозки будет хорошим импульсом для того, чтобы у нас авиация развивалась, а стоимость билетов была сопоставимой с железнодорожными перевозками определенных категорий. И, конечно, это будет шаг вперед для того, чтобы наши региональные аэропорты развивались", – сказал Криклий.

Напомним, Госавиаслужба выдала сертификат эксплуатанта новому украинскому лоукосту Bees Airline 12 марта, который дает право на полеты. Авиалайнеры имеют максимально возможное количество мест – 189. В такой же компоновке самолеты этого типа использует крупнейший лоукост Европы Ryanair.

В мае 2021-го Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров. Стратегия украинского лоукоста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов.

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