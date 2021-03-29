Будет шок, цены на билеты резко упадут, – гендиректор крупного лоукостера

Гендиректор венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади заявил, что на протяжении 2021 года на рынке авиаперевозок предложение будет превышать спрос, поэтому цены на билеты снизятся. Удешевление может произойти уже грядущим летом.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде". "В ближайшее время мы увидим, как все авиакомпании будут пытаться вернуться на рынок, и определенное время предложение будет превышать спрос. Будет определенный шок, который продлится недолго-около года", – сказал Варади.

При этом, когда летом начнется активное восстановление, произойдет некоторое снижение цен, однако далеко не каждая компания сможет себе это позволить. "Если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения Wizz Air, то закупка 20 новых самолетов и планы по покупке еще 27 в течение года позволят нам работать с очень низкими ценами", – добавил гендиректор лоукостера.

Варади отметил, что в авиакомпании не будет необходимости повышать тарифы, даже наоборот – они смогут позволить себе снизить тарифы и быть конкурентными на рынке. "По моему мнению, в долгосрочной перспективе цены на билеты останутся на сегодняшних уровнях", – подытожил он.

Напомним, в Украине могут снизить цены на внутренние авиаперевозки. Этому может поспособствовать отмена налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние перевозки.

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