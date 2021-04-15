Банки зможуть по-новому перевіряти українців: комітет Ради підтримав законопроєкт

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт Сергія Власенка ("Батьківщина"), завдяки якому публічно значущими персонами вважатимуть лише тих, хто обіймав публічні посади не більше ніж рік тому.

Зараз в Україні банки масово блокують навіть незначні перекази своїх клієнтів, вимагають підтвердити джерела доходів. Причина: згідно із законом РEP вважаються всі, хто колись виконував публічні функції (працював в органах влади). Під контроль потрапляють також і їхні родичі.

Згідно з результатами голосування, які опубліковано на сайті комітету, законопроєкт Власенка №4218 підтримала більшість членів комітету.

В Україні публічно значущими персонами (ПЕП, від англійського politically exposed person) вважаються всі, хто будь-коли працював або працює в органах влади. Згідно із законом про протидію відмиванню коштів банки повинні їх перевіряти ретельніше.

Але проблема в тому, що фінансові установи зловживають і занадто ретельно проводять цю перевірку. Наприклад, як розповів OBOZREVATEL економіст Олексій Дорошенко, його братові (депутат місцевої ради) заблокували переказ на 150 грн: зажадали надати доказ, що гроші отримано легально.

І таких випадків – сотні й тисячі по всій країні. Всі, хто колись працював або працює в органах влади, зазнають особливої перевірки. "До Національного банку України надходять численні скарги щодо невиправдано жорсткого підходу деяких банків "стосовно встановлення (подовження) ділових відносин із національними публічно значущими особами (далі – національні ПЕП), які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції", – йдеться в листі Нацбанку, який потрапив у розпорядження OBOZREVATEL.

Нагадаємо, в Україні клієнти банків вважаються "політично значущими особами" навіть у тому випадку, якщо вони обіймали посади в органах влади кілька десятиліть тому.