Банки масово блокують кошти на рахунках українців: хто і чому в зоні ризику

Українці все частіше стикаються з тим, що банківські установи можуть раптово заблокувати кошти на їхніх рахунках і зажадати документи, що підтверджують джерело доходів. Такий обов'язок поклали на банки ще кілька років тому, в межах закону про фінансовий моніторинг, але систему досі налагоджують.

Чи можна через це випадково втратити свої гроші, якщо з їхнім походженням насправді все в порядку, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Фінансовий моніторинг – один із методів протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним способом, фінансуванню тероризму, а в українських реаліях – і ухиленню від сплати податків. У межах фінмоніторингу всі банки зобов'язані сприяти тому, щоб виявляти надходження на рахунки коштів невідомого походження.

Наприклад, якщо людина регулярно отримує зарплату в розмірі 6 тис. грн і раптово покладе на рахунок 500 тис. грн – банк повинен вимагати у неї документи, які підтверджують, що кошти отримані легально, зі сплатою всіх податків.

"Якщо система визначає операцію як підозрілу, вона стає на паузу, – розповідає фінансовий аналітик, радник голови правління одного з банків Василь Невмержицький. – Гроші при цьому тимчасово зберігаються на транзитному рахунку. Після перевірки їх або випускають, або зв'язуються з клієнтом для уточнень".

Підозрілі операції моніторять щодня. Їх визначають внутрішньобанківські програми, виходячи з певних алгоритмів. Це щось подібне зі скоринговими системами, які розраховують кредитні ризики за багатьма параметрами.

Найбільший мінус для клієнта в цій ситуації – банки перевіряють походження коштів тільки після того, як почалася операція, а не до фактичного отримання грошей. Відповідно, якщо через будь-які причини ви не підтвердите походження своїх коштів, то вже не зможете відмовитися від послуг. Ваш рахунок заблокують, а подальшим розглядом займуться правоохоронці.

Відтак до 30 червня банки повинні повністю забезпечити налаштування та автоматизацію всіх необхідних для фінмоніторингу процесів. І чим більше впроваджується ця система, тим частішають випадки блокування.

"Точної статистики щодо ринку не існує, – каже Невмержицький. – Адже ні банки, ні клієнти не прагнуть розкривати інформацію про блокування коштів. Однак є відчуття, що таких випадків дійсно стає більше. Переважно це пов'язано з активним впровадженням банками автоматичних систем фільтрації підозрілих операцій".

До ухвалення закону про фінмоніторинг обов'язкову перевірку проходили всі операції фізичних і юридичних осіб на суму більше ніж 150 тис. грн. Зараз, за словами експертів, не існує єдиного суворого правила щодо суми або регулярності платежів, які треба вважати підозрілими. Вони різні в різних банків і категорій клієнтів.

Наприклад, користувач Facebook із ніком Олег Васильович скаржився, що у нього заблокували переказ з одного банку в інший на 10 000 грн.

А ось Михайло Кучеренко не так давно втратив більше ніж 30 тис. із рахунку ФОП і так і не дізнався, чим викликав претензії у фінмоніторингу: "Мені навіть не назвали причину блокування! Я вимагав її прямим текстом – але співробітники відповідали, що мене заблокував внутрішній фінмоніторинг банку. І відповіді на запитання "чому і за що" я так і не отримав. Розумієте абсурдність ситуації? Ми заблокували всі ваші гроші, але чому – не скажемо".

Якщо узагальнити, то припинятися можуть операції, які не відповідають типовому поводженню для певної категорії. Наприклад:

Невідповідність доходів. Людина отримує зарплату в 10-20 тис. грн щомісяця, а потім раптово пробує внести на рахунок 200 тис. грн.

Регулярні однотипні платежі. Наприклад, людина щодня отримує певну суму коштів і переказує її в банкоматі. Або щодня по кілька разів отримує перекази від різних фізосіб. Така поведінка видасться банку дуже схожою на підприємницьку діяльність, яку не можна вести за допомогою приватних рахунків.

Але під фінмоніторинг насамперед потрапляють категорії клієнтів, діяльність яких пов'язана з ризиками незаконного отримання коштів. Звичайним клієнтам боятися не потрібно.

"Загалом банку здасться підозрілою будь-яка операція, яка радикально відрізняється від типової поведінки. Але це не означає, що будь-яка операція може бути припинена. Все навпаки – побоюватися припинення платежів звичайним людям точно не варто", – заспокоює Василь Невмержицький.

Член Ради НБУ Віталій Шапран відповідно до закону є публічною особою. Тому сам часто проходить через процедури фінмоніторингу. Щоб зайвий раз не зіткнутися з проблемами, він радить усім клієнтам заздалегідь повідомляти банку про зміни у своєму фінансовому становищі. Наприклад, надати довідку з місця роботи, якщо ви ФОП – декларацію в податкову, якщо ви продавали квартиру – копію договору на купівлю-продаж квартири.

"99% громадян зазвичай роблять це тільки після нагадування банку, – каже Шапран. – Банк не зацікавлений у припиненні вашого обслуговування, але йому потрібно знати джерела походження ваших коштів. Ваше ж завдання, як клієнта, забезпечити банк усією необхідною інформацією для того, щоб він виконав покладені на нього законом функції".

Якщо у вас останнім часом не було різких змін у фінансовому становищі і з походженням ваших коштів усе в порядку – переживати не варто. Навіть якщо банку видасться дивною якась транзакція, і він заблокує ваш рахунок, ви зможете оперативно вирішити цю проблему, і гроші знову до вас повернуться. Випадки, в яких банк може позбавити вас законно отриманих коштів, – украй малоймовірні. Але от якщо ваша діяльність виходить за межі закону, наприклад, ви намагаєтеся уникнути сплати податків, то ризикуєте втратити заробіток і зазнати величезних збитків.