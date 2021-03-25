Арахамія пообіцяв "поховати" законопроєкт про примусове працевлаштування фрилансерів

Роман Груша
Роман Груша
Особисті фінанси
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Арахамія пообіцяв 'поховати' законопроєкт про примусове працевлаштування фрилансерів

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв "поховати" законопроєкт №5054, який встановлює ознаки трудових відносин між юрособою та фізичною особою-підприємцем.

"Ми точно зробимо так, що поховаємо цей законопроєкт у Верховній Раді. Це в моїх компетенціях", – заявив Арахамія, передає НВ.

Народний депутат наголосив, що може особисто зареєструвати десяток тисяч правок до відповідного проєкту.

"Якщо буде там дійсно важко це зробити – я особисто зареєструю десяток тисяч правок і ми це точно поховаємо у Верховній Раді", – повідомив Арахамія.

Він також додав, що чув скарги від IT-компаній на те, що з одного боку реєстрація компаній в ДіяCity є добровільною, а з іншого – є "дамоклів меч", який висить у вигляді законопроєкту №5054.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів схвалив документ щодо впровадження ознак трудових відносин. Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин і ознак їх наявності" (№5054), який внесли до Верховної Ради 9 лютого 2021 року.

Очікується, що його ухвалення сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні і легалізації заробітної плати та посилення захисту працівників.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону покликаний боротися з тими ситуаціями, коли зацікавлені сторони "зловживають правом на укладення цивільно-правових договорів у тих випадках, коли за всіма ознаками особа повинна виконувати роботу на умовах трудового договору".