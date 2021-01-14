Економіст пояснив, куди українцям краще вкласти гроші в 2021 році

В Україні з початком економічного зростання завжди підвищуються ціни на нерухомість. Купивши квартиру 2021 року, ви гарантовано отримаєте дохід.

"З початком економічного зростання завжди ростуть ціни на нерухомість. Хорошу динаміку було видно вже з осені, особливо по Києву і Львову. Купуючи зараз українську нерухомість, ви гарантовано отримаєте дохід. Ціна на неї буде підвищуватися ще кілька років", – повідомив головний редактор Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, в найближчі 5 років на Україну чекає гарантоване економічне зростання. Тому це невдалий час, щоб зберігати заощадження в доларах або євро.

"Курс гривні до літа точно буде зміцнюватися. За результатами року в нас буде або 0 девальвації, або навіть невелика ревальвація. Влітку курс становитиме 27, а середньорічний 27,9", – резюмував Кухар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але водночас очікує зростання економіки 2021 року на 3,6%.