Экономист объяснил, куда украинцам лучше всего вложить деньги в 2021 году

В Украине с началом экономического роста всегда растут цены на недвижимость. Купив квартиру в 2021 году, вы гарантированно получите доход.

"С началом экономического роста всегда растут цены на недвижимость. Хорошая динамика была видна уже с осени, особенно по Киеву и Львову. Покупая сейчас украинскую недвижимость, вы гарантированно получите доход. Цена на нее будет расти еще несколько лет", – сообщил главный редактор Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар в интервью "Телеграфу".

По его словам, в ближайшие 5 лет Украину ждет гарантированный экономический рост. Потому это неудачное время, чтобы хранить сбережения в долларах или евро.

"Курс гривни до лета точно будет укрепляться. По результатам года у нас будет или 0 девальвации, или даже небольшая ревальвация. Летом курс будет 27, а среднегодовой 27,9", – резюмировал Кухар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд оценил падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.