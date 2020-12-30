Зеленський підписав закон про водний транспорт: проти Росії ввели обмеження

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Ринки та компанії
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Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 30 грудня підписав Закон "Про внутрішній водний транспорт", який регулює сферу і, зокрема, забороняє суднам під прапором держави-окупанта здійснювати перевезення українськими водними шляхами та портами.

Як повідомляється на сайті Офісу президента (ОП), документ визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності внутрішнього водного транспорту. Текст Закону № 1054-ІХ опубліковано на сайті парламенту. Верховна Рада проголосувала за ініціативу 3 грудня 2020 року.

Згідно зі статтею 53 документа, перевезення в каботажних рейсах у водах України можуть здійснювати українські або іноземні кораблі, судновласниками яких виступають зареєстровані на території України суб'єкти господарювання. Винятки становлять:

  • кораблі під прапором держави-агресора;

  • судна, власниками, акціонерами, кінцевими бенефіціарами яких виступають громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;

  • юридичні особи, зареєстровані на території держави, визнаної агресором або окупантом;

  • держава, визнана Україною державою-агресором чи окупантом;

  • фізичні та юридичні особи, щодо яких застосовані санкції (відповідно до Закону України "Про санкції").

В ОП зазначили, що Закон також встановлює умови роботи внутрішнього водного транспорту, використання водних шляхів і берегових смуг, відповідальність судновласників за порушення.

В Україні тільки 1% вантажних перевезень здійснювався річками, хоча це найдешевший і найекологічніший спосіб доставки вантажів у світі, наголосили в Офісі президента. Закон повинен виправити ситуацію та створити конкурентний ринок річкових перевезень вантажів.

Міністерство інфраструктури підрахувало, що щорічно це повинно приносити 13-16 млрд гривень до бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук запропонував посилити тиск на Росію, вимкнувши їм платіжну систему SWIFT.

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