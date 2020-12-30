Зеленский подписал закон о водном транспорте: против России ввели ограничения

Президент Владимир Зеленский 30 декабря подписал Закон "О внутреннем водном транспорте", который регулирует сферу и, в частности, запрещает суднам под флагом государства-оккупанта осуществлять перевозки украинскими водными путями и портами.

Как сообщается на сайте Офиса президента (ОП), документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта. Текст Закона № 1054-ІХ опубликован на сайте парламента. Верховная Рада проголосовала за инициативу 3 декабря 2020 года.

Согласно статье 53 документа, перевозки в каботажных рейсах в водах Украины могут осуществлять украинские или иностранные корабли, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования. Исключения становят:

корабли под флагом государства-агрессора;

суда, владельцами, акционерами, конечными бенефициарами которых выступают граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом;

юридические лица, зарегистрированные на территории государства, признанного агрессором или оккупантом;

государство, признанное Украиной государством-агрессором или оккупантом;

физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции (в соответствии с Законом Украины "О санкциях").

В ОП отметили, что Закон также устанавливает условия работы внутреннего водного транспорта, использования водных путей и береговых полос, ответственность судовладельцев за нарушения.

В Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся реками, хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире, подчеркнули в Офисе президента. Закон должен исправить ситуацию и создать конкурентный рынок речных перевозок грузов.

Министерство инфраструктуры подсчитало, что ежегодно это должно приносить 13-16 млрд гривен в бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил усилить давление на Россию, отключив им платежную систему SWIFT.