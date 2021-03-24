Зеленський підписав указ про націоналізацію "Мотор Січі"
Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про націоналізацію підприємства "Мотор Січ".
Таким чином, набуло чинності рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування". Про це йдеться в указі №108/2021.
"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря РНБО. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", – йдеться у повідомленні.
До цього на засіданні Ради національної безпеки і оборони ухвалили рішення про повернення підприємства "Мотор Січ" в держвласність.
Пізніше Китай вимагав від України захистити інтереси китайських бізнесменів, які інвестували в "Мотор Січ".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
СБУ три роки розслідує справу про можливу підготовку диверсії і державної зради на підприємстві "Мотор Січ".
Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання земель водного фонду в Запоріжжі. Серед фігурантів справи опинився топменеджер компанії "Мотор Січ".
Процес проти України за позовом китайських інвесторів "Мотор Січі" в міжнародному арбітражі будуть вести три великі юридичні компанії з американським корінням.