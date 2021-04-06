Завод нафтопродуктів дружини Медведчука оскаржить санкції РНБО

Новошахтинський завод нафтопродуктів (Ростовська область, РФ), який належить Оксані Марченко, підприємниці, дружині українського політика Віктора Медведчука, планує оскаржити запроваджені Україною санкції.

У компанії вважають санкції "необґрунтованими і такими, що дискредитують одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії". Про це повідомляється на сайті підприємства.

"З офіційних джерел і засобів масової інформації нам стало відомо про те, що указом президента України N64/2021 від 20.02.2021 року щодо російських підприємств: АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів", ТОВ "Роузвуд Шиппінг" і керівної компанії цих організацій – АТ "НЗНП Менеджмент" введені санкції", – йдеться в повідомленні.

Водночас у компанії заперечують поставку нафтопродуктів на території Донецької та Луганської областей. "На підставі розповсюджуваних у ЗМІ заяв санкції щодо підприємств введені нібито у зв'язку з поставками нафтопродуктів" на непідконтрольні Україні території в Луганській і Донецькій областях", – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, санкції Ради національної безпеки і оборони, введені 19 лютого проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, передбачають п'ять заборон.

Обмежувальні заходи передбачають: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема – спеціальних дозволів на користування надрами. А також повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти.

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