Які професії в майбутньому будуть найбільш популярні в Україні: озвучено список

Найбільш затребувані наразі та будуть популярні в майбутньому професії, пов'язані з інформаційними технологіями. Серед них: фахівці з обробки великих даних, WEB-дизайнери, тестувальники програмного забезпечення, розробники програм і додатків.

Технології продовжують активно розвиватися, а попит і конкуренція на ринку праці серед таких фахівців буде тільки рости. Про це заявила керівник з підбору персоналу та управління сайту з пошуку роботи Jooble Оксана Огнєвая.

Практика показує, що наразі активно працюють віддалено фахівці зі знанням мов – для роботи перекладачем або репетиром, їм необхідно тільки стабільне інтернет-з'єднання. Дистанційні оператори і адміністратори в сфері торгівлі, фахівці в сфері рекрутингу, продажів, консалтингу, інших послуг можуть працювати не виходячи з дому.

При цьому, професії, в яких вартість найму і онбордінгу (адаптації) людини в компанії перевищує вартість автоматизації процесу, з великою ймовірністю в майбутньому відійдуть в минуле. З більш стабільних і менш трендових професій, які, на думку експерта, однозначно будуть користуватися попитом у майбутньому – лікарі, юристи, викладачі, агрономи.

Нагадаємо, що в зв'язку з карантинними обмеженнями і локдаунами, роботодавці у великих містах стали більш лояльними до віддаленої роботи і почали набирати на вакансії працівників із регіонів. Крім того, великих скорочень персоналу чекати не варто.

Як повідомляв OBOZREVATEL :