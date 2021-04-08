Из-за локдаунов в регионах начали получать киевские зарплаты, – эксперт

В связи с карантинными ограничениями и локдаунами, работодатели в больших городах стали более лояльны к удаленной работе и начали набирать на вакансии работников с регионов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт рынка труда Сергей Марченко. "Многие люди с регионов получили возможность работать дистанционно и претендовать на вакансии в Киеве и других больших городах, которые раньше были им недоступны. Из-за пандемии работодатели все больше готовы работать с людьми удаленно. Многие люди, которые жили в низкооплачиваемых регионах, как, например, Черниговская, Закарпатская области, Житомир, Кропивницкий, сейчас имеют возможность получать киевские зарплаты", – сказал специалист.

Марченко уверяет, что больших сокращений персонала сейчас ждать не стоит. Основная волна увольнений пришлась на первый локдаун год назад.

По словам эксперта, сейчас на сайтах по поиску работы уже наблюдается сокращение количества вакансий. Зарплаты в свою очередь очень сильно привязаны к спросу на рабочую силу.

"Если будет меньше вакансий, работодатели будут пытаться искать сотрудников на меньшие зарплаты. Ведь и у самого бизнеса заработки сейчас уменьшены. По-сути, рынок труда – это производная состояния экономики. Когда локдаун – экономика затихает", – говорит Марченко.

Напомним, в Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий оказались предложения для программистов. Больше 65 тыс. грн платят программистам, которые владеют языками ASP.Net, C++ и Java.

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