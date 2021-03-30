Які підприємства в Україні зроблять "недоторканними": в Раді проголосували за список у першому читанні

У Верховній Раді 289 голосами 30 березня за основу затвердили список підприємств, які не можна приватизувати. У них увійшли компанії, в яких велика частина (50 + акцій) належить державі.

Про це йдеться в законопроєкті №4020, який розробив і подав до парламенту прем'єр-міністр Денис Шмигаль (щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новину до кінця). У список потрапили кілька десятків підприємств (серед них "Національний цирк", "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укрпошта"). Повний перелік дивіться нижче:

"Законопроєктом пропонується затвердити переліки об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", – йдеться в документі. Документ дозволить захистити ті підприємства, які мають стратегічне значення.

З іншого боку, в державній власності знаходиться близько 3700 підприємств (частина з яких не працює), які через неефективне управління знаходяться на межі банкрутства. Їх приватизація дозволить бізнесу розвивати нові напрямки, створювати робочі місця і приносити в бюджет податки.

Один з прикладів вдалої приватизації – виробництво спирту в країні. В Україні довгий час існувала державна монополія на виробництво спирту. Неефективне управління і повна відсутність конкуренції призвели до виникнення величезної частки контрафактної продукції. При цьому виробництво спирту державою перетворилося в схему незаконних поборів з виробників алкоголю.

Продаж спиртових заводів може призвести до появи ринкових умов, конкуренції серед різних виробників. Це позитивно вплине і на ціни, і на якість, і на податкові надходження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня Фонд державного майна оголосив про початок приватизації спиртових заводів. Глава ФДМ зазначив, що графік аукціонів буде досить щільним – по два в тиждень.

У 2021 році одним із джерел фінансування дефіциту держбюджету стануть надходження від приватизації. У проєкт держбюджету вони закладені на рівні 6 млрд грн.