В Україні злетіли ціни на бензин

В Україні великі мережі АЗС із 19 по 22 березня підняли ціни на бензин і дизельне паливо в межах 0,1-1 грн/л.

Так, бензин у мережах ОККО і WOG подорожчав на 50 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л. На SOCAR бензин додав на 50 коп./л, ДТ – 1 грн/л. Про це повідомляє enkorr із посиланням на консалтингову групу "А-95".

На "Кворум" бензин і ДТ подорожчали на 45 коп./л. Так, А-92 – до 28,75 грн/л, А-95 – до 29,75 грн/л, ДТ – 28,55 грн/л.

Паливо в мережі Chipo подорожчало в середньому на 36-46 коп./л: А-92 – до 27,00 грн/л, А-95 – до 28,00 грн/л, ДТ – до 26,48 грн/л. На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овіс", Motto, а також Mango ціни на паливо зросли на 10-50 коп./л.

Нагадаємо, в Україні з листопада 2020 року ціни на бензин виросли в середньому на 25,4%, а дизель – 22,7%. Прогнози експертів щодо цін не надто оптимістичні. У кращому разі вони стабілізуються на високих відмітках, а в гіршому – побачимо продовження подорожчання. Нафтопродукти на європейських ринках демонструють тенденцію до зростання, а значить, і бензин на українських АЗС, найімовірніше, відставати не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL: