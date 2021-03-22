В Украине взлетели цены на бензин

В Украине крупные сети АЗС с 19 по 22 марта подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л.

Так, бензин в сетях ОККО и WOG подорожал на 50 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л. На SOCAR бензин прибавил на 50 коп./л, ДТ – 1 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на консалтинговую группу "А-95".

На "Кворум" бензин и ДТ подорожали на 45 коп./л. Так, А-92 – до 28,75 грн/л, А-95 – до 29,75 грн/л, ДТ – 28,55 грн/л.

Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 36-46 коп./л: А-92 – до 27,00 грн/л, А-95 – до 28,00 грн/л, ДТ – до 26,48 грн/л. На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, а также Mango цены на топливо выросли на 10-50 коп./л.

Напомним, в Украине с ноября 2020 года цены на бензин выросли в среднем на 25,4%, а дизель – 22,7%. Прогнозы экспертов касательно цен не слишком оптимистичны. В лучшем случае они стабилизируются на высоких отметках, а в худшем – увидим продолжение подорожания. Нефтепродукты на европейских рынках демонстрируют тенденцию к росту, а значит и бензин на украинских АЗС, вероятнее всего, отставать не будет.

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