В Україні 2021-го різко подорожчає мобільний зв'язок: скільки заплатимо

В Україні з 1 січня 2021 року подорожчає мобільний зв'язок практично у всіх операторів. Таке зростання пов'язане з ростом витрат на розвиток мереж, підвищенням зарплат, збільшенням витрат на електроенергію.

Про те, кому і як підвищать тарифи – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

В "Укртелеком" тариф "простий" з 67,10 подорожчає до 73,81 грн. Пакет з 500 міжміськими хвилинами і 120 хвилинами на мережі мобільних операторів подорожчає з 94 до 117 гривень/місяць. У середньому підвищення становитиме близько 20-24%.

Vodafone анонсував подорожчання тарифів Vodafone 4G Smart XS, Vodafone 4G Smart S і Vodafone 4G Smart M.

З 28 грудня найпростіший тариф Vodafone 4G Smart XS подорожчав із 35 гривень до 45 гривень. У пакет входить 1 ГБ інтернету і 100 хвилин по Україні.

Lifecell перегляне тарифи з 13 січня. Це стосуватиметься пакетів "Лайфхак", "Інтернет Жара", "Залізна двадцятка", а також "4 безліміт 2019", "Спека GO", "Спека GO PLUS", "Комфорт".

Раніше OBOZREVATEL писав, що через підвищення ціни на електроенергію, а також введення щомісячної оплати за основними пакетами – мобільним операторам рано чи пізно доведеться шукати додаткові джерела заробітку.

Ми також розібралися, чому в Україні інтернет все-таки сильно подорожчає. Ринок уже перенасичений провайдерами, тому працювати за нинішніми цінами стає просто невигідно. Ера порівняно дешевого інтернету минає, і вже скоро українці платитимуть більше.