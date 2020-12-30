В Украине в 2021-м резко подорожает мобильная связь: сколько заплатим

В Украине с 1 января 2021 года подорожает мобильная связь практически у всех операторов. Такой рост связан с увеличением расходов на развитие сетей, повышением зарплат и расходов на электроэнергию.

О том, кому и как повысят тарифы – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Киевстар" перестанет подключать к шести уже действующим тарифам, вместо этого введет новые. К примеру, тариф с безлимитным видео подорожает с 50 до 225 грн за 4 недели. Так:

вместо "Максимального безлима" ( 225 грн за 4 недели) предлагают Smart+ ( 225 грн за месяц);

вместо "Безлим видео" ( 150 грн за 4 недели) предлагают "Видео без границ" ( 225 грн за 4 недели);

вместо "Безлим соцсети" (75 грн за 4 недели) и "Безлим месседжеры" (100 грн за 4 недели) предлагают "Общение без границ" (125 грн за 4 недели).

Также появится новый тариф "Развлечение без границ" (175 грн за 4 недели). А тарифы "Киевстар Комфорт 2018" (3 грн в день) и "Дайте Еще! 2018" (5 грн за 4 недели) полностью отменят.

Отметим, что "Киевстар" также задумал отменить тарифный план, который не включает интернет-услуги. Им пользовались преимущественно люди старшего возраста, которые не используют подключение к интернету. Сейчас же, чтобы получить тарифный план без интернета, нужно приехать в отделение "Киевстара" и подписать контракт на месте. В противном случае тарифный план, который стоит 60 грн, вырастет до 100 грн и будет включать интернет-услуги.

В "Укртелеком" тариф "простой" с 67,10 подорожает до 73,81 грн. Пакет с 500 междугородними минутами и 120 минутами на сети мобильных операторов подорожает с 94 до 117 гривен/месяц. В среднем подорожание составит около 20-24%.

Vodafone анонсировал подорожание тарифов Vodafone 4G Smart XS, Vodafone 4G Smart S и Vodafone 4G Smart M.

С 28 декабря самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожал с 35 гривен до 45 гривен. В пакет входит 1 ГБ интернета и 100 минут по Украине.

Lifecell пересмотрит тарифы с 13 января. Это коснется пакетов "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", а также "4 безлимит 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт".

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за повышения цены на электроэнергию, а также введения помесячной оплаты по основным пакетам мобильным операторам рано или поздно придется искать дополнительные источники заработка.

Мы также разобрались, почему в Украине интернет рано или поздно сильно подорожает. Рынок уже перенасыщен провайдерами, поэтому работать по нынешним ценам становится попросту невыгодно. Эра относительно дешевого интернета подходит к концу, и уже скоро украинцы будут платить больше.