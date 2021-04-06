В Україні могли підняти ціни на цукор унаслідок змови – АМКУ

Антимонопольний комітет України 5 квітня почав справу проти групи компаній "Астарта" і ТОВ "Радехівський цукор" за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку білого цукру. Протягом останніх місяців АМКУ досліджував ситуацію, пов'язану з підвищенням цін на цукор.

Про це повідомляється на сайті відомства. Було встановлено, що з вересня 2020-го компанії, ймовірно, підвищували оптово-відпускні ціни. Вартість росла подібними темпами і в один період: протягом вересня-листопада 2020 року – в середньому на 48%.

Водночас в АМКУ не бачать об'єктивних причин для такого зростання цін. Цукристість буряків 2020 року загалом у країні знизилася на 1,7%, урожайність – на 7,8%, відповідні посівні площі скоротилися на 2,7%.

Відзначимо, що обсяги виробництва цукру 2020-го скоротилися на 22,3% порівняно з попереднім періодом. До того ж дефіциту в Україні не спостерігалося, враховуючи перехідні запаси, обсяги імпорту та громадську тенденцію щодо зниження внутрішнього споживання.

"АМКУ бачить, що група "Астарта" і ТОВ "Радехівський цукор" перебувають у різних умовах господарської діяльності, однак схожими діями обмежили конкуренцію на ринку, і отримали можливість підвищувати ціни понад конкурентний рівень", – йдеться в повідомленні.

"У межах розслідування, крім "Астарти" і "Радехівського цукру", Комітетом вивчаються дії і інших виробників на цьому ринку. Підкреслюю, що АМКУ не обмежиться перевіркою можливих неконкурентних дій на ринку цукру. Найближчим часом розслідуємо ситуацію на ринку інших соціально важливих продуктів, що подорожчали останнім часом", – заявила голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.

Раніше Антимонопольний комітет України оштрафував компанію Google на 1 млн грн за неподання в установлений строк необхідної інформації. Таке рішення ухвалили на засіданні 2 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: