Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Google на 1 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Google на 1 млн грн за непредставление в установленный срок необходимой информации.

Об этом сообщает пресс-служба комитета. Такое решение приняли на заседании 2 апреля. Размер штрафа обуславливается отягчающими обстоятельствами, а именно тем фактом, что компания не предоставляла комитету востребованную информацию более года.

Отмечается, что эта информация была необходима комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя о блокировке его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес". "Непредоставление ответчиком информации в определенные комитетом сроки сделали невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности, относительно своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против общества за непредоставление информации, ответчиком была предоставлена информация, что также учел АМКУ при определении размера штрафа.

Ранее Антимонопольный комитет наложил штраф на "Укрнафту" и "Укртатнафту" в рамках дела о сговоре на топливном рынке. Компании должны заплатить 2,36 млрд грн и 2,3 млрд грн соответственно.

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