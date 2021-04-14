У Дія розповіли, хто і скільки заплатив за застосунок

Портал Дія розробили за гроші іноземних донорів у рамках міжнародної технічної допомоги. Причому першу версію застосунку розробила команда EPAM безкоштовно (хоча, ринкова ціна такої послуги – $500 тис).

Про це OBOZREVATEL розповіли в Дія. Відзначається, що під час роботи над паспортами з EPAM паралельно була створена Diia Company – перша українська державна IT-компанія.

Водночас уже зараз є послуги для застосунку, які замовляють через Diia Company. На це виділяється бюджетне фінансування.

"Diia Company – це компанія in-house, яка повністю залучена в усі наші проєкти і дає результат набагато швидше, ніж будь-яка інша з ринку. Очевидно, якщо б компанія з ринку працювала з такою ж швидкістю як і Diia Company, то це було б дорожче. Зараз виплати йдуть тільки на заробітні плати співробітників. Команда горить процесами та в короткі терміни створює нові сервіси для Дії. Разом ми націлені на результат", – ідеться в повідомленні.

Також у Дія додали, що Міністерство цифрової трансформації України спрощує бюрократичні процеси, розвиває і впроваджує сучасні онлайн-сервіси, щоб спілкування бізнесу та громадян із державою було максимально зручним і прозорим. "Ми прибираємо людський фактор з усіх процесів і, як наслідок, зменшуємо корупційні ризики", – відзначають у компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL :