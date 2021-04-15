"Укравтодор" назвав можливі додаткові джерела наповнення Дорфонду для "Великого будівництва"

Додатковими інструментами залучення фінансування для Дорожнього фонду можуть стати збільшення акцизу на автомобільний газ, запуск системи толінгу в Україні та детінізація ринку пального.

Про це на онлайн-форумі Ukrainian Transport Infrastructure Week заявив керівник Укравтодору Олександр Кубраков (щоб подивитися відео доскрольте до кінця новини).

Кубраков зазначив, що команда президентської програми "Велике будівництво" зараз активно працює над залученням додаткового фінансування, зокрема на зовнішніх ринках.

"Сумарно ці заходи можуть збільшити надходження до Дорожнього фонду на третину. Це пришвидшить процес відновлення основної мережі доріг. Зі свого боку, ці кошти повернуться додатковим зростанням ВВП", – наголосив він.

Водночас, керівник транспортних проєктів ЄБРР Андрій Цокол назвав Укравтодор ключовим партнером банку в Україні і нагадав, що установа профінансувала 5 проєктів, які були реалізовані у сфері Дорожнього будівництва, загальною вартістю 1,3 мільярда євро.

Нова угода 2020 року передбачає реконструкцію майже 300 км траси М-05 Київ – Одеса, будівництво Північного обходу Львова та втілення чотирьох реформ у дорожній галузі.

Ключова реформа спрямована на попередження корупційних ризиків. В агентстві вже працюють консультанти банку, які вивчають та аналізують наявні в Укравтодорі закупівельні та управлінські процеси з точки зору попередження корупції. На основі їх звіту до липня цього року планується фіналізувати та затвердити План антикорупційних заходів. До 2023 року консультант супроводжуватиме імплементацію Плану в Укравтодорі та його підрозділах. Далі досвід співпраці з Укравтодором буде розширений на інші урядові інституції в Україні.

За результатами 2020 року "Укравтодор" оновив 4056 км доріг державного значення. За оцінками НБУ інвестиції держави у дорожню інфраструктуру дали додаткові 1,5% до ВВП.

Як повідомлялось, заступник голови Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що у планах "Великого будівництва" на 2021 рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.