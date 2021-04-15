Українцям загрожує дефіцит на заправках: паливо можуть продавати обраним
В Україні вже в травні ціни на автозаправках можуть значно вирости. При цьому бензин, дизпаливо та автогаз можуть опинитися в дефіциті.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Є кілька причин, через які ситуація на ринку може погіршитися. Головні з них:
Дефіцит пального. Затримки в постачаннях у ланцюжку від "Роснефти" – мало не головна проблема ринку. Після обшуків у мережі Glusco, яка пов'язана з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, її материнська компанія Proton Energy Group SA фактично припинила роботу.
"Була надія на швидку заміну Proton Energy, яка продавала ці ресурси з 2016 року, але на сьогодні ясності з новим трейдером немає", – розповідає директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн. До травня запаси дизпального, яких нібито багато (але скільки, ніхто не знає), вичерпаються. "І тепер ринку необхідно буде знайти... 300 тисяч тонн дизпального (майже 50% балансу) і щонайменше 40 тисяч тонн скрапленого газу (25% ринку). Повірте, це багато", – пояснює експерт.
Непередбачуваність ринку. У такій ситуації, як каже директор "Консалтингової групи А-95", складно передбачити розвиток подій. "Буде дефіцит скрапленого газу. А що таке зріджений газ? На нього переходили, щоб заощадити на бензині. А коли буде дефіцит газу, збільшиться попит на бензин. Як його будуть покривати? Можливо, комусь буде легше взагалі продавати тільки обраним клієнтам", – пояснив Куюн.
Обмежений продаж. Експрезидент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук також вважає, що в Україні можуть обмежити продаж. Тоді заправитися зможуть тільки обрані. "У квітні ми ще зможемо протриматися на запасах, які було зроблено раніше оптовиками. Але в травні вже може бути проблема. Якщо пальне буде в дефіциті, можуть обмежити продаж, і ціна буде трохи інша", – говорить експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні спостерігається підвищення цін на пальне. Антимонопольний комітет почав аналіз ситуації з метою оцінки дотримання учасниками ринку законодавства про захист економічної конкуренції. Так, комітет рекомендував основним продавцям бензинів, дизпального і зрідженого газу встановлювати більш об'єктивні ціни.
В Україні великі мережі АЗС підняли ціни на бензин і дизельне пальне в межах 0,1-1 грн/л. Так, бензин у мережах ОККО і WOG подорожчав на 50 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л.