Українцям продають бензин за завищеними цінами – АМКУ

В Україні спостерігається підвищення цін на паливо. У зв'язку з цим, Антимонопольний комітет (АМКУ) почав аналіз ситуації з метою оцінки дотримання учасниками ринку законодавства про захист економічної конкуренції. Так, комітет рекомендував основним продавцям бензинів, дизпалива і зрідженого газу встановлювати більш об'єктивні ціни.

У ході проведення аналізу було встановлено, що в січні-березні 2021-го курс долара до гривні знизився на 2,8%, а ось середні ціни великого опту на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне паливо – на 9,4%. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Крім того, середні роздрібні ціни на бензини А-95 виросли на 12,5%, дизпаливо – на 12,93%, автогаз – на 21,15%. При цьому з 12 березня європейські котирування на дизельне паливо і високооктанові бензини почали знижуватися, а ось рівень роздрібних цін на інформаційних табло українських АЗС продовжував зростати.

Українські оператори роздрібної реалізації палива швидко реагують на зростання котирувань в Європі на нафтопродукти і відразу відображають таку тенденцію на інформаційних табло АЗС. Однак при зменшенні котирувань такого швидкого "зворотного" процесу не відбувається.

На засіданні 25 березня 2021-го АМКУ рекомендував основним учасниками ринку утриматися від вчинення дій, які можуть привести до порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку роздрібної реалізації високооктанових бензинів, дизельного палива і ЗВГ. А також вжити заходів щодо встановлення роздрібних цін на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку і відповідав об'єктивній ситуацій на ринку.

Рекомендації отримали такі компанії:

ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG)

ТОВ "ОККО-ДРАЙВ" (бренд OKKO)

ПАТ "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA)

ПІІ "АМІК Україна" (бренд AMIK)

ТОВ "Альянс Холдинг" (бренд Shell)

ТОВ "Сокар ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR)

ПП "Укрпалетсистем" (бренд UPG)

ТОВ "Євро Пауер" (бренд БРСМ),

ТОВ "АВАНТАЖ-7" (бренд AVANTAGE-7)

ТОВ "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO)

Нагадаємо, в Україні крупні мережі АЗС підняли ціни на бензин і дизельне паливо в межах 0,1-1 грн/л. Так, бензин в мережах ОККО і WOG подорожчав на 50 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л.

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