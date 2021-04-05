Українцям напророкували американські гірки на ринку праці у 2021 році

На українців у 2021 році очікують американські гірки на ринку праці через пандемію коронавірусу.

"Рік нас чекає веселий. Якщо втримаємося від бездумної легковажності – буде варіант "крилатих гойдалок". Це коли гойдає, але запас розгойдування обмежений і перспектива зрозуміла. А ось якщо будемо сподіватися, що "розсмокчеться саме" – тут перспективи відкриваються найнесподіваніші. З приголомшливими емоціями – так, як на "американських гірках", – заявила HR-експерт Тетяна Пашкіна. Про це повідомляє НВ.

За її словами, економічне зростання у поточному році можливе, якщо вакцинація не буде провалена і нам не доведеться крокувати "з локдауну в локдаун".

Побічним ефектом від "сидіння вдома" може стати посилення трудової міграції тих, кому потрібно заробити.

Пашкіна наголосила, що незважаючи на закриті кордони, кількість перерахованих трудовими мігрантами коштів за рік не впала. Тому надії українських роботодавців, що працівники "нікуди не подінуться", не збуваються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість вакансій в Україні з початку жовтня впала на 13%. Більш за всіх падає кількість вакансій у сфері харчування: офіціанти, кухарі, бариста, продавці пива, а також такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі.

У топі затребуваності на ринку праці опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри.