Украинцам предрекли американские горки на рынке труда в 2021 году

Украинцев в 2021 году ожидают американские горки на рынке труда из-за пандемии коронавируса.

"Год нас ждет веселый. Если воздержимся от бездумного легкомыслия – будет вариант "крылатых качелей". Это когда качает, но запас раскачивания ограничен и перспектива понятна. А вот если будем надеяться, что "рассосется само" – здесь перспективы открываются самые неожиданные. С потрясающими эмоциями – так, как на "американских горках", – заявила HR-эксперт Татьяна Пашкина. Об этом сообщает НВ.

По ее словам, экономический рост в текущем году возможен, если вакцинация не будет провалена и нам не придется шагать "из локдауна в локдаун".

Побочным эффектом от "сидения дома" может стать усиление трудовой миграции тех, кому нужно заработать.

Пашкина подчеркнула, что несмотря на закрытые границы, количество перечисленных трудовыми мигрантами средств за год не упало. Поэтому надежды украинских работодателей, что работники "никуда не денутся", не сбываются.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество вакансий в Украине с начала октября упало на 13%. Больше всех падает количество вакансий в сфере питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

В топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.