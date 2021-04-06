У Росії запустили фейк про атаку американців на "Північний потік-2"

Роман Груша
Роман Груша
Ринки та компанії
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'Північний потік-2'

Директор філії Nord Stream 2 AG Андрій Мінін заявив, що проти "Північного потоку-2" в Балтійському морі готували провокації з використанням риболовецьких суден, військових кораблів, підводних човнів і літаків.

"Це, мабуть, перший і безпрецедентний випадок подібного роду в історії", – зазначив Мінін. Про це повідомляє The Insider.

Зокрема, 22 лютого при трубоукладці на південь від датського острова Борнхольм з південного напрямку в охоронну зону робіт увійшло польське рибальське судно SWI-106.

"Неодноразові спроби встановити з ним радіозв'язок успіхом не увінчалися. У цій ситуації судно постачання "Владислав Стрижов" було змушене вийти на курс відтискування, в результаті чого SWI-106 справило навал. Після зіткнення капітан рибальського судна вийшов на зв'язок і визнав свою провину в події (аудіозапис є). Якби не рішучі дії судна постачання, удар припав би на баржу "Фортуна". Через російське консульство в Німеччині щодо цього інциденту був заявлений морський протест", –​​​​​​​ заявив менеджер Nord Stream 2.

Відразу після цього російські ЗМІ випустили новини з заголовками: "Північний потік-2" таранять судами і тиском на ФРН", "Іноземні кораблі і літаки здійснюють провокації проти флоту СП-2". Також повідомлялося, що за польським риболовецьким судном "стоять американці, які і протаранили російський корабель на повному ходу".

Також в сюжетах показали, як невелике рибальське судно повільно підпливає до російського корабля і злегка зачіпає його носом.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінювався у 9,5 млрд. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

  • Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

  • Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

  • Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

  • США попередили Німеччину, що введуть санкції проти російського судна, яке добудовує газопровід "Північний потік-2". Крім того, і самі німці намагаються зупинити запуск "труби". Відразу кілька природоохоронних організацій, серед яких Deutsche Umwelthilfe, намагаються оскаржити дозвіл на завершення будівництва.

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