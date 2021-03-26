У великій американській компанії спрогнозували зростання курсу біткоїну до $5 млн

Майкл Сейлор, глава компанії MicroStrategy, яка є власником біткоїнів на $4,8 млрд, заявив, що капіталізація криптовалюти в майбутньому може досягти $100 трильйонів, а курс може досягти $5 млн.

За словами Сейлора, біткоїн дає інвесторам "кричущий сигнал" на покупку, тому що він вирішує "очевидну проблему" ненадійності грошей, будучи "спроєктованою термодинамічно надійною" валютою. Про це повідомляє "РБК Крипто" із посиланням на FamilyOffice.

Також гендиректор компанії передбачив, що криптовалюта випередить за прибутковістю акції FAANG – технологічних гігантів Facebook, Amazon, Apple, Netflix і Google. Сейлор передбачає, що вони не виростуть в ціні в десять разів із поточних оцінок, проте цінні папери можуть з часом подорожчати в три рази.

За словами Сейлора, потенціал першої криптовалюти став очевидним, коли влада почала застосовувати політику кількісного пом'якшення та інші економічні стимули. Цим вони збільшили емісію фіатних валют.

Нагадаємо, американська компанія, виробник електромобілів Tesla 24 березня розпочала продавати продукцію за біткоїни. Після цього курс криптовалюти почав рости і знову перевищив $55 тис.

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