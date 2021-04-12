США готуються зупинити "Північний потік-2": остаточне рішення за Байденом

Міністерство юстиції США затвердило два пакети санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Обмеження можуть бути представлені Конгресу вже в травні, а остаточне рішення про те, хто ввійде до списку санкцій, буде ухвалювати особисто президент Джо Байден. Про це йдеться в публікації OBOZREVATEL.

За даними ЗМІ, завізовані списки зачіпають компанію-оператора Nord Stream 2 AG і її очільника Матіаса Варніга. Якщо санкції дійсно застосують проти компанії-оператора, роботи продовжити не зможуть.

"Судячи з намірів адміністрації США, вони збираються дмогтися зупинки будівництва "Північного потоку-2". Але у них також ідуть переговори з Німеччиною щодо того, чи дійсно до кінця зупинити цей проєкт, чи дати йому добудуватися, але з певними умовами та запобіжними заходами для України щодо обсягів транзиту через ГТС. Потрібно дочекатися результатів переговорів, аби розуміти, чи будуть Штати йти до кінця, щоб зупинити це будівництво", – заявив глава Комітету економістів України Андрій Новак

Водночас радник глави правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздін висловлював упевненість, що будівництво з високою вірогідністю буде зупинено.

"Я б сказав, що на сьогодні ймовірність зупинки цього проєкту дуже висока. Поки роботу не зупинено, ймовірність таких санкцій наближається до 100%. Тому ми вважаємо, що цей газопровід не добудують", – підсумував Гламаздін.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінювався в 9,5 млрд. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.