Щоб остаточно покарати Путіна, США повинні ввести санкції й проти "Північного потоку-2", – сенатор

США повинні ввести додатково санкції й проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2", щоб "остаточно покарати" президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив сенатор-республіканець Пет Тумі, повідомляється на його сайті. Він назвав нові обмежувальні заходи – довгоочікуваним кроком для притягнення Москви до відповідальності за її агресію.

"Але щоб остаточно покарати Путіна за його зловмисну поведінку, США повинні накласти санкції на "Північний потік-2" і зупинити спроби Кремля перетворити поставки газу в Європу на зброю", – пояснив сенатор.

Водночас прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 15 квітня зазначила, що ймовірність введення обмежень щодо вказаного проєкту залишається.

"Це не означає, що їх більше не буде. Але я не стану коментувати те, які санкції було або не було погоджено", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація президента США Джо Байдена заявила про введення нових санкцій проти Росії (подивитися повний список можна тут). Окрім цього, з країни вирішили вислати 10 російських дипломатів. Те, що сталося, також зачепило юридичних осіб, пов'язаних із російською окупацією та репресіями в Криму.

Крім того, глава держави оголосив у країні надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку Москви.

Пізніше МЗС Польщі оголосило персонами нон-ґрата трьох російських дипломатів і підтримало рішення Вашингтона.