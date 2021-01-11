РФ відновить будівництво "Північного потоку-2", який зупинили санкції США – Financial Times

Російський "Газпром" відновить будівництво "Північного потоку-2" вже 15 січня. Ще в грудні 2019-го будівництво зупинилося через санкції США, тепер, навіть після посилення обмежень, проєкт спробують завершити.

Про це повідомляє видання Financial Times. "Контрольована Кремлем газова група "Газпром" у п'ятницю (15 січня, – ред.) почне прокладати трубопровід на ділянці Балтійського моря, що перебуває під управлінням Данії, незважаючи на заходи Вашингтона", – йдеться в публікації.

США за підтримки Польщі та інших східних країн ЄС заявляють, що трубопровід є політичним проєктом, що має підсилити залежність Європи від Москви і обійти вже наявні трубопроводи через Україну.

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа ввести санкції проти трубопроводу одночасно сприяє експорту власного газу до Європи. "Санкції США затримають запуск проєкту, але не зупинять його завершення. У підсумку Москва за допомогою Берліна знайде способи обійти санкції", – сказав Наз Масрафф, директор по Європі Eurasia Group.

Нові санкції США, ухвалені цього місяця, також поширюються на компанії, які страхують і сертифікують роботи з укладання труб, що ще більше ускладнює зусилля "Газпрому". У заяві компанії "Північний потік-2" говориться, що вона "не може коментувати можливі наслідки" майбутніх санкцій США. Президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що будівництво трубопроводу буде завершено незалежно від опору Вашингтона.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі. Його запуск може призвести до втрати мільярдів доларів на транзиті блакитного палива. Вартість "труби" – близько 9,5 млрд євро. Це один із найдорожчих проєктів "Газпрому". У ньому також беруть участь і німецькі компанії. Газ із Росії хочуть постачати безпосередньо до Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць перебування в Німеччині попрямував у російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із судами.

З 2021-го під американські санкції потраплятимуть не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, що повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.