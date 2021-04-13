Призначення нового глави ПриватБанку заблокували: в НБУ прокоментували ситуацію

У Національному банку України висловили стурбованість з приводу блокування конкурсу з відбору глави ПриватБанку через рішення суду і чекають його розблокування вже найближчим часом.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Ярослав Матузка, пише видання "Мінфін". "З точки зору НБУ, формальниій і реальний стан справ навколо призначення повністю збігаються, оскільки ми не втручаємося в процедуру проведення конкурсу. Нацбанк підключається вже на стадії узгодження кандидата на посаду. Так, ми стурбовані щодо постійних оскаржень конкурсів не тільки по ПриватБанку. Це питання комплексний, і ми бачимо в цьому певний наступ на реформу корпоративного управління, введену раніше", – сказав він.

Матузка зазначив, що конкретно у випадку ПриватБанку, НБУ є учасником справи, в Нацбанку координуються з юристами інших команд, зокрема, Кабінету міністрів і самого банку. "Ми вважаємо їх юридичну позицію досить сильною, і тому очікуємо розблокування конкурсу найближчим часом", – додав він.

У виданні зазначають, що ключовим претендентом на посаду вважається Герхард Бьош, нині перший заступник глави Райффайзен Банку Аваль. Він звільняється 30 квітня.

"Про Бьоша я чув з преси. Офіційно або неофіційно від представників ПриватБанку нам це прізвище не озвучувалася. Скажу більше: під час переговорів і конференц-дзвінків із ПриватБанком ми починаємо з домовленості не обговорювати жодних прізвищ. Це прохання ініціює наша сторона, і ми вдячні колегам з Привату за розуміння", – пояснює заступник голови НБУ.

Нагадаємо, Північний апеляційний госпсуд відкрив провадження за апеляційною скаргою Кабінету міністрів і ПриватБанку на рішення Госпсуду Києва, яким було задоволено заяву "Первинної профспілкової організації працівників ПриватБанку" і заборонялося до набрання рішенням у даній справі законної сили "вчиняти будь-які дії з обрання і призначення глави правління".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Господарський суд Києва, розглядаючи позов Первинної профспілкової організації ПриватБанку, ухвалив рішення заборонити банку і Кабміну проводити конкурс з відбору нового глави правління.