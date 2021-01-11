ПриватБанк відсудив 4 млрд у пов'язаної компанії, тепер вона намагається оголосити себе банкрутом

Компанія "Новофарм", яка програла ПриватБанку позов на 4 млрд грн, через господарський суд Дніпропетровської області намагається визнати себе банкрутом. Фірму визнали пов'язаною з колишніми власниками ПриватБанку. Вона отримала кредит у розмірі 3,2 млрд грн за все за кілька днів до націоналізації банку.

Про це повідомляє видання Finbalance. Згідно з судовими матеріалами, 16.12.2016 (тобто за кілька днів до націоналізації) Приватбанк відкрив кредитну лінію (договір №DNHSLOK06944) для ТОВ "Новофарм" з лімітом 3,2 млрд грн. Як забезпечення за відповідними кредитними зобов'язаннями Pointex Sale LLP надало в т.ч. євробонди ПриватБанку номінальною вартістю 80 млн дол, які були випущені банком через UK SPV Credit Finance plc.

16.08.2019 Госпсуд Дніпропетровської області видав наказ про примусове виконання свого рішення від 23.07.2019 (в справі №904/961/18), яким було задоволено позов Приватбанку в ТОВ "Новофарм" та стягнуто з відповідача на користь позивача 288 млн грн заборгованості за відсотками за згаданим вище кредитним договором від 16.12.2016.

НБУ визнав ТОВ "Новофарм" пов'язаним з ПриватБанком особою. Як зазначалося, кредитний договір від 16 грудня 2016 року був укладений всупереч обмеженням у межах реструктуризації заборгованості ТОВ з іноземними інвестиціями "Новофарм" за раніше укладеними кредитними договорами від 18 травня 2012 року і 24 лютого 2016 року.

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