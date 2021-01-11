ПриватБанк отсудил 4 млрд у связанной компании, теперь она пытается объявить себя банкротом
Компания "Новофарм", которая проиграла ПриватБанку иск на 4 млрд грн, через хозяйственный суд Днепропетровской области пытается признать себя банкротом. Фирму признали связанной с бывшими собственниками ПриватБанка. Она получила кредит в размере 3,2 млрд грн всего за несколько дней до национализации банка.
Об этом сообщает издание Finbalance. Согласно судебным материалам, 16.12.2016 (то есть за несколько дней до национализации) Приватбанк открыл кредитную линию (договор №DNHSLOK06944) для ООО "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн. В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставило в т.ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью 80 млн долл, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance plc.
16.08.2019 Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 23.07.2019 (в деле №904 / 961/18), которым был удовлетворен иск Приватбанка в ООО "Новофарм" и взыскано с ответчика в пользу истца 288 млн грн задолженности по процентам за упомянутым выше кредитному договору от 16.12.2016.
НБУ признал ООО "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом. Как отмечалось, кредитный договор от 16 декабря 2016 года был заключен вопреки ограничениям в рамках реструктуризации задолженности ООО с ИИ "Новофарм" по ранее заключенным кредитным договорам от 18 мая 2012 года и 24 февраля 2016 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.