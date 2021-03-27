Польща вирішила покарати компанії за "Північний потік-2": в уряді оголосили про санкції

Заступник міністра інфраструктури Польщі Гжегож Вітковський повідомив, що два судна, що належать німецькому судновласникові, але плавають під польським прапором, будуть покарані за допомогу в будівництві "Північного потоку-2".

Про це повідомляє польське видання Вiznesalert. Директор морського відомства в Гдині Веслав Петшковскій оголосив, що задля державної безпеки документи для суден Krebs Geo і Krebs Jet більше не дійсні.

Всі документи, представлені службами, пов'язані з безпекою, були проаналізовані. "Ми ухвалили рішення почати процедуру зняття їх з обліку під польським прапором. Так що Польща не має відношення до цих двох агрегатів", – сказав Вітковський. Заступник міністра підкреслив, що "жодне з суден, що плавають під нашим прапором, не може обмежувати економічні інтереси польської держави".

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Проєкт "Північний потік-2" Інфографіка OBOZREVATEL

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.