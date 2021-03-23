"Північний потік-2" нашкодить Україні: Держсекретар США попередив Німеччину

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Брюсселя на першу для себе зустріч глав МЗС країн-членів НАТО, підтвердив позицію Вашингтона щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2": він суперечить інтересам Європейського союзу і йде на шкоду Україні.

Як сказав Блінкен на пресконференції, про це він повинен говорити під час планованої зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. За його словами, це буде їхня перша особиста зустріч, хоча вони спілкувалися вже багато разів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Також держсекретар нагадав, що президент США Джо Байден дуже чітко заявляв, що газопровід є поганою ідеєю – "поганою для Європи, поганою для США, в результаті, вона суперечить цілям енергетичної безпеки самого ЄС". Проєкт може підірвати інтереси України, Польщі та низки інших близьких партнерів і союзників.

Блінкен сподівається, що матиме можливість повторити це під час зустрічі з Маасом. Також він нагадає і про законодавство США, яке вимагає накладати санкції на компанії, які беруть участь у спробах завершити "Північний потік-2".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" є елементом гібридної війни. Тому Україна вітатиме всі санкції проти проєкту, як з боку ЄС, так і США.

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