"Северный поток-2" навредит Украине: Госсекретарь США предупредил Германию

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Брюссель на первую для себя встречу глав МИД стран-членов НАТО, подтвердил позицию Вашингтона в отношении проекта газопровода "Северный поток-2": он противоречит интересам Европейского Союза и идет во вред Украине.

Как сказал Блинкен на пресс-конференции, об этом он должен говорить во время планируемой встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. По его словам, это будет их первая личная встреча, хотя они общались уже много раз. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Также госсекретарь напомнил, что президент США Джо Байден очень четко заявлял, что газопровод является плохой идеей – "плохой для Европы, плохой для США, в конце концов она противоречит целям энергетической безопасности самого ЕС". Проект может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других близких партнеров и союзников.

Блинкен надеется, что будет иметь возможность повторить это во время встречи с Маасом. Также он напомнит и о законодательстве США, которое требует накладывать санкции на компании, участвующие в попытках завершить "Северный поток-2".

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль Украины заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" является элементом гибридной войны. Поэтому Украина будет приветствовать все санкции против проекта как со стороны ЕС, так и США.

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