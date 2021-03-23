Новий український лоукостер почне літати по 29 маршрутах: названо напрямки

Новий український лоукостер Bees Airline отримав від Державної авіаційної служби дозвіл на виконання рейсів по 16 чартерним і 13 регулярним маршрутам.

Регулярна мережа з Києва включатиме Бургас, Іракліон, Родос, Батумі, Араксос, Аліканте, Барселону, Тирану, Варну і Ларнаку. Про це повідомляє Avianews.

Крім того, Bees Airline запустить регулярні рейси з Одеси в Тбілісі і Єреван, а також зі Львова до Єревану.

Чартерна мережа включатиме маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбасу, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

Державіаслужба також дозволила Bees Airline польоти з регіональних аеропортів України: зі Львова в Марса-Алам, Хургаду, Спліт, Анталію, Тіват, з Одеси в Анталію, з Харкова до Анталії і Тівату, з Кривого Рогу в Тіват.

Авіакомпанія вже почала чартерні рейси з Києва і Львова до Єгипту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державіаслужба видала 12 березня новому українському лоукосту Bees Airline сертифікат експлуатанта, який дає право на польоти.

Наразі в Україні вже знаходиться один літак лоукосту. Це раніше діючий в МАУ Boeing 737-800. Другий борт – також Boeing 737-800 2010 року випуску з реєстрацією UR-UBA зараз знаходиться в Європі та прибуде в країну після отримання нової лівреї (розфарбування літака).