Новый украинский лоукост получил право на полеты: когда приступит к перевозкам

Госавиаслужба выдала 12 марта новому украинскому лоукосту Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты. Авиалайнер приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта.

Об этом сообщает avianews.com. Лоукост приступит к перевозкам с чартерной линии Киев-Шарм-эль-Шейх, а с 19 марта – на линии Киев-Марса-Алам.

В настоящее время в Украине уже находится один самолет лоукоста. Это ранее летавший в МАУ Boeing 737-800. Второй борт – также Boeing 737-800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA сейчас находится в Европе и прибудет в страну после получения новой ливреи (раскраска самолета).

Авиалайнеры имеют максимально возможное количество мест – 189. В такой же компоновке самолеты этого типа использует крупнейший лоукост Европы Ryanair. В мае 2021-го Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров.

Стратегия украинского лоукоста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов. Базовым аэропортом авиаперевозчика будет "Киев" (Жуляны).

Напомним, новая авиакомпания Lumiwings анонсировала запуск двух маршрутов в Украину из Италии в летнем сезоне 2021 года. В июне откроют рейсы из городов Форли и Перуджи в Одессу

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