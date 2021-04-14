У "Донецькоблгазу" вперше в історії України відібрали ліцензію: дії компанії назвали диверсією

НКРЕКП у середу, 14 квітня, анулювала ліцензію ПрАТ "Донецькоблгаз" за порушення законодавства та зловживання під час поставок природного газу.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначимо, що вперше в історії України ліцензії позбавили чинного оператора газових або електричних мереж. Свої права компанія втратить 1 серпня 2021 року.

У НКРЕКП назвали дії "Донецькоблгазу" не просто повторним порушенням ліцензійних умов, а "диверсією проти споживачів і країни".

Регулятор нагадав, що минулого місяця підприємство від'єднувало від газопостачання теплокомуненерго, незважаючи на чітку позицію НКРЕКП, Оператора газотранспортної системи та НАК "Нафтогаз України" про неприпустимість цього.

"Державі не потрібен ліцензіат, який накопичує борги перед оператором ГТС і відключає теплокомуненерго", – заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Під час перевірки було встановлено, що "Донецькоблгаз" двічі протягом 2020-го не виконав умови договору з транспортування природного газу, укладеного з ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". Йдеться про оплату вартості щодобових небалансів за газові місяці жовтня, листопада та грудня 2020 року.

Як наслідок, заборгованість "Донецькоблгазу" на 16 березня 2021-го за врегулювання щодобових небалансів за вказаний період минулого року сягнула 353 900 000 грн (із ПДВ) або 87,12% від загальної їх вартості.

"Переважна кількість мереж підприємства – це державна власність. Тому ми звертаємося до Міненерго, Фонду державного майна, "Нафтогазу України" як власника 38% акцій "Донецькоблгазу" з тим, щоб вони визначилися, якому підприємству буде передано ці мережі.

До 1 серпня 2021 НКРЕКП повинна видати ліцензію новому підприємству, яке почне діяльність з чистого аркуша", – зазначив голова регулятора.

Як писав OBOZREVATEL: